街のイメージと現実には、どのような差があるか『なぜ日本人は、それを選ぶのか？ データで読み解く時間とお金の使い方』（朝日新書）を出したマーケティングリサーチ会社のインテージによると「例えば、モバイル空間統計で首都圏主要7路線の沿線滞在者を分析すると、それぞれ路線エリアの実際の“顔”が浮かんでくる」という――。■住みたい街“常連”3強の共通点首都圏での各社調査において、住みたい街として毎年上位にランク