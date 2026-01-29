指定薬物を使用した疑いで逮捕されたプロ野球・広島カープの選手、羽月容疑者の自宅から、複数のカートリッジが見つかっていたことが分かりました。羽月隆太郎容疑者は29日朝、指定薬物使用の疑いで広島地検に身柄を送られました。警察によると、羽月容疑者は去年12月16日ごろ、日本国内で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用した疑いがもたれています。調べに対し、容疑の否認を続けて