スポーツ選手の不祥事・トラブル
『スポーツ選手の不祥事・トラブル』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
-
競泳オリンピック銀メダリスト・本多灯被告「危険運転致傷罪」で在宅起訴
昨年11月に多摩市で速度超過し対向車線にはみ出して衝突したとされ
日テレNEWS NNN
-
東京五輪の競泳男子銀メダリスト「危険運転致傷」の罪で起訴される
本多は人身事故を起こし危険運転致傷の罪で起訴されたとのことである
スポーツ報知
-
マリナーズのスパイアー、故意死球で3試合出場停止処分に
アストロズ戦での故意死球とみられる投球が乱闘騒ぎに発展したためで
スポニチアネックス
2026年8月5日
2026年8月1日
2026年7月31日
-
矢野雅哉らが家宅捜索受をけ、広島カープに不信感も「野球どころでは…」
羽月隆太郎元選手の指定薬物事案に関連した捜査とみられる
J-CASTニュース
-
広島カープ選手に「ゾンビたばこ」疑惑で新展開 家宅捜索の意味を記者考察
デイリー新潮
-
広島カープ選手の「ゾンビたばこ」巡る闇、まだ底を見せず？SNSでは炎上も
前川誠太は一軍選手登録を抹消され、球団は「事実を重く受け止める」と謝罪
東スポWEB
2026年7月30日
2026年7月29日
2026年7月24日
2026年7月23日
-
橋木太希が「重大非行」で1年間の騎乗停止処分 詳細な理由は明かさず
重大な非行を理由に2026年3月21日から1年間の騎乗停止が決定した
デイリースポーツ
-
プロサッカー選手の三笘薫、書類送検される 人身事故で過失傷害容疑
赤信号の交差点に進入し、自転車の40代女性に2週間のけがを負わせた疑い
共同通信
2026年7月17日
-
サッカーアルゼンチン代表「横断幕問題」で4人出場停止の可能性浮上
FIFAが政治的行為として調査開始を発表し、出場停止の可能性もあるとみられる
東スポWEB
-
広島カープ・松田オーナー代行 薬物巡る報道に「コメントすることない」
デイリースポーツ