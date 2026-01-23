阪神の桐敷拓馬投手（２６）が２２日、岩崎らと静岡で行っていた自主トレから帰阪後、ＳＧＬスタジアムで今年初練習。「去年はいい内容ではなかったので、今年は巻き返せるように走り抜けたい」と、午（うま）年にちなみ“拓馬年”にすると誓った。馬の刺しゅうが入った練習着で姿を現した。競走馬のような引き締まったお尻周りが目を引いた。今年の「ＴＥＡＭＺＡＫＩ」の自主トレは、例年の倍以上のランニング量をこなした