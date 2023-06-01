◇インターリーグドジャース15―2エンゼルス（2026年5月16日アナハイム）ドジャース・大谷は終盤の2イニングだけで打点を荒稼ぎした。長打2本で昨年6月22日ナショナルズ戦以来の1試合5打点。4連勝に貢献し「いい流れできている。（自身の打撃も）良くなっていると思う。引き続き頑張りたい」と振り返った。ランニング本塁打は幻に終わった。8回2死一、二塁で右翼線で弾んだ打球が、ポール近くまで張られた防球ネットに当