気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。気温も暖かくなってきて暑すぎる日もありますが、過ごしやすい日も多くなってきました。そんな中で「蚊に刺された」という声も聞かれるようになったのではないでしょうか。蚊の生態に詳しい専門家によりますと、今の時期から蚊は活発になるといいます。そこで、20日の「どうなの？」は“この時季増加！蚊の対策 寝ている間に気付いたら”について見ていきます。今の