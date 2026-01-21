雪が降ると、私たちの日常は一変します。通学路、送迎、近所付き合い、そして家族の役割分担まで、白い雪は思わぬ緊張や本音を浮かび上がらせます。慎重さが求められる雪の日だからこそ、曖昧にしてきた人との距離感や役割分担が、改めて問われるのかもしれません。エピソード1：＜雪の日トラブル＞車の送迎で…危ない！ 雪ではしゃぐ危険な子どもを学校に報告したら珍しく雪が積もった朝、小学校2年生のシホ（仮名）さんを学校へ