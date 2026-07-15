体操
『体操』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
2026年8月5日
2026年7月29日
2026年7月26日
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夏休みのラジオ体操、実施する小学校は約6割に…未経験の子どもも
ある母親は、保育園でも小学校でもラジオ体操をやったことがないと子どもが言うと語る
集英社オンライン
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助産師HISAKOが語る、赤ちゃんの首すわりに練習が不要な本当の理由
特別な練習やトレーニングは不要で、首は自然にすわるとHISAKOさんは断言する
livedoor ECHOES
2026年7月25日
2026年7月24日
2026年7月22日
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医師が実践する就寝前1分の体操で、不眠の悩みを自然に解消する方法
就寝前に深部体温を下げる体操をベッドで2〜3回行うと眠気が促されるという
プレジデントオンライン
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tuki.の『晩餐歌』がテヨンのリメイクで韓国音源チャートの首位を獲得
tuki.の『晩餐歌』をテヨンが韓国語でリメイクし音源チャート首位を獲得したとのこと
現代ビジネス
2026年7月21日
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最新研究で判明、80歳でも脳が若い人が毎日続けている歩数
80歳前後の健法塾生は30〜60代より脳のクリアランス機能が高いという
プレジデントオンライン
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医師が推奨する食後5分の「ゾンビ体操」で血糖値と血圧を抑える
通常のウォーキングの2〜3倍の運動量があり、4〜5分で10分歩行と同等の効果があるという
プレジデントオンライン
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脳科学者が語るスマホ長時間使用で前頭前野の働きが低下するしくみ
スマホ使用中は前頭前野の活動が低下し、思考力や創造性が劣化するという
プレジデントオンライン