19日に高市早苗首相が記者会見で表明した、23日から始まる通常国会冒頭での衆議院解散。投開票日まで戦後最短となる選挙戦がこれから始まっていくわけですが、19日、1時間にも及んだ高市首相の会見について国民の皆さんはどのように受け止めたのでしょうか。まず会見の冒頭で触れたのは、衆議院解散への決意と大義についてでした。高市首相：なぜ今なのか、高市早苗が内閣総理大臣でいいのかどうか、今、主権者たる国民の皆さまに