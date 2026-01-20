立憲民主党の原口一博議員は、20日の会見で新党「中道改革連合」に参加せず、自ら立ち上げた政治団体「ゆうこく連合」の政党化を目指すとともに、衆院選に「ゆうこく連合」から立候補すると表明した。【映像】原口議員が「猛批判」した瞬間（実際の様子）原口議員は「私は、新生野党の受け皿、いや新しい政権の受け皿としてのゆうこく連合をここに立ち上げます」と述べ、当時の民主党については「中途半端なことばっかりやって