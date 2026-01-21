立憲民主党からの離党を宣言した原口一博衆院議員が立ち上げた「ゆうこく連合」への立憲・末松義規衆院議員の合流をめぐり、情報が錯綜（さくそう）している。末松氏側は事務所名義のX投稿で合流を否定している一方で、原口氏は直接のやり取りがあったと主張。LINEメッセージのスクリーンショットを公開するなど、双方の主張は平行線をたどっている。「たった2人のスタート。これを5人の政党要件にして......」原口氏は2026年1月15