高市早苗首相が発表した衆院解散に伴い、公明党と立憲民主党が結成した新党『中道改革連合』。公明・立民両党に所属する衆議院議員は離党し、新党に参加することになるという。【写真】重要な国会審議中に“あり得ない態度”をとる立憲民主党議員しかし、原口一博衆議院議員は新党への不参加を表明。1月20日に開いた記者会見で立憲民主党に離党届を提出した上で、自らが立ち上げた政治団体『ゆうこく連合』を政党化し、選挙を