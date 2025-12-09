Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸¶¸ý°ìÇîµÄ°÷¤¬2025Ç¯12·î8Æü¡¢XÅê¹Æ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¼«±éµ¿ÏÇ¡×¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£¡Ö¼«²è¼«»¿¡¢¼«ºî¼«±é¤Ç¤¹¡×È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¶¸ý»á¤Ë¤è¤ë6Æü¤ÎXÅê¹Æ¤À¤Ã¤¿¡£¸¶¸ý»á¼«¿È¤Ë¤è¤ë¡Ö¡Ø°¦¹ñ¿´¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬Àï¸å¡¢´÷Èò¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¸¶¸ý°ìÇîÂåµÄ»Î¡£Èó¾ï¤ËËÜ¼ÁÅª¤«¤Ä¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÀº¿ÀÅª¤Ê²ÝÂê¤Î³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¤´»ØÅ¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀï¸å¤ÎÆüËÜ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ýÏÀ