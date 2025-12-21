12月17日、東京都議会で「女性活躍推進条例」が賛成多数により可決・成立した。これにより、東京都の事業者は来年7月以降、本条例を元に、女性が個性や能力を発揮しながら働ける職場環境の整備を進めていくことになる。【写真】重要な国会審議中に“あり得ない態度”をとる立憲民主党議員物議を醸す結果となった「女性活躍推進条例」しかし、本条例は政界とネットで物議を醸す結果となってしまった。12月9日におこなわれた都議