俳優の鈴木亮平（42）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の第1話が18日に放送され、初回の平均世帯視聴率は13・3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが19日、分かった。個人平均視聴率は8・4％だった。同枠としては、2023年1月期放送の妻夫木聡主演「GetReady!」から13作連続の初回2桁発進となった。10月期の同枠は「ザ・ロイヤルファミリー」で初回世帯視聴率は11・7％だった。「リブート」