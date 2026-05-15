ドラマ日曜劇場『ＧＩＦＴ』の劇中、車いすラグビーに魂を注ぐ「ブレイズブルズ」のメンバーたち。そのリアルな演技の裏側には、徹底した役作りがあった。５月３日の「2026ジャパンパラ車いすラグビー競技大会」トークショーでは、キャスト陣が乗松隆由選手の自宅を訪ね、酒を酌み交わして交流を深めた秘話を披露。選手の日常や本音に触れることで、役柄に深みが増したことをうかがわせた。 トークショーに参加した（左から）乗松