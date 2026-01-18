NECナイメヘンは17日、同日のNACブレダ戦でメンバー外になったFW塩貝健人は移籍交渉が理由だと発表した。塩貝は2024-25シーズンより慶應義塾大からNECナイメヘンへ加入。今季は途中出場が中心ながらもエールディビジで12試合7得点を記録している。そうした中で今月、『スカイスポーツ・ドイツ』などの欧州メディアはボルフスブルク(ドイツ1部)へ移籍する見込みだと伝えていた。年明け最初のリーグ戦でメンバー外になると、NE