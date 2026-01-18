NECナイメヘン、塩貝健人が移籍交渉中と公表!! ブンデス挑戦見込みに指揮官は複雑「歯の痛みを耐えるような笑顔」
NECナイメヘンは17日、同日のNACブレダ戦でメンバー外になったFW塩貝健人は移籍交渉が理由だと発表した。
塩貝は2024-25シーズンより慶應義塾大からNECナイメヘンへ加入。今季は途中出場が中心ながらもエールディビジで12試合7得点を記録している。そうした中で今月、『スカイスポーツ・ドイツ』などの欧州メディアはボルフスブルク(ドイツ1部)へ移籍する見込みだと伝えていた。
年明け最初のリーグ戦でメンバー外になると、NECナイメヘンは「移籍交渉を行っている最中」だと公表。オランダメディア『フットボール・プレミア』によると、ディック・シュロイダー監督は「彼が退団することは確実のようだ」と言及し、1000万ユーロ(約18億5000万円)で設定された移籍条項が使用される予定だと明らかにした。
指揮官は続けて「移籍条項が発動される以上は避けられない。この若者を、特に彼の成長ぶりを誇りに思っている」と述べながら、「彼の成功を願っているけれど我々のプランBはなくなってしまった」と率直な想いを口にした。チームにとっては大きな痛手になることを「私は笑っているが歯の痛みを耐えるような笑顔だよ」と独特な言い回しで示している。
なお塩貝が不在となったNACブレダ戦はMF佐野航大が後半アディショナルタイムに決勝ゴールを奪い、4-3で勝利した。
