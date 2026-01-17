１６日放送のテレビ朝日系「ザワつく！路線バスの旅金運アップ！？ＳＰ」の中で長嶋一茂がゲスト出演者にプチギレする場面があった。番組には２人のほかお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄とゲストとして女優・観月ありさ、タレント・ウエンツ瑛士が出演。銀座〜日比谷〜日本橋をバスで回った。まず４人は日比谷の帝国ホテルへ。ここで最上級スイートルームを見学した後、ホテル内の鉄板焼きレストランで極上の熟成肉ステ