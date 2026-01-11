経済安全保障の観点から 薬の在り方を考えるべき！ ─25年は原材料高や薬価の引き下げなどがあった製薬業界をアステラス製薬会長の安川健司さんはどう分析しますか。 安川1つ目は、経済安全保障の観点から生産体制を整えなければ、薬の安定供給を確保することができないということです。 2つ目は薬価が低すぎて製薬会社にとって日本市場の魅力がなくなり、「ドラッグ・ロス（海外で承認されている薬が日本で