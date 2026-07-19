医療保険
『医療保険』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月2日
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130万円の壁の判定が契約書基準に変わり、残業超過でも扶養継続が可能に
「130万円の壁」の基準が年間収入見込みから労働契約書ベースの年収見込みへと切り替わった
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月1日
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1日から高額療養費制度の見直しを実施「治療断念につながる」懸念も
以前は月ごとの上限が中心だったが、1年間の自己負担にも上限が設けられる
弁護士JPニュース
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ねんきん定期便で老後の受取見込額を手早く確認する方法
年金の見込額は年額表示のため、月額換算は12で割る必要がある
ファイナンシャルフィールド
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高額療養費制度の改正、本当に注意すべき新ルールの落とし穴とは
FPの深田晶恵氏によると現役世代の負担増は数千円〜1万円前後が多いという
ダイヤモンド・オンライン
2026年7月30日
2026年7月29日
2026年7月28日
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手取り15万円の45歳息子と暮らす70歳母、年金18万円が消えていく家計の実態
息子の手取りは15万円で家への入金は3万円のみ、家計はギリギリの状態
プレジデントオンライン
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ボーナス額面50万円、30年前なら今より多く受け取れた理由とは
総報酬制導入前はボーナスへの社会保険料負担が軽く額面に近い手取りを得られていたという
ファイナンシャルフィールド
2026年7月26日
2026年7月23日
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年金月12万円の親が子の健康保険扶養に入るための条件と注意点
年金月12万円・60歳以上なら年間144万円で収入基準を満たす可能性が高い
ファイナンシャルフィールド
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治験で治療費を抑えた51歳妻、夫の死後に500万円の請求が届く
治験参加で治療費負担を軽減した51歳男性の遺族が、葬儀等で計500万円を負担したとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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政策金利1%時代に突入、変動金利ローン返済者が今すぐ取るべき対策
変動金利の住宅ローン保有者は契約内容と家計状況の確認が急務だという
ファイナンシャルフィールド
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配偶者が先立つと年金が月10万円減る、老後の家計を守る固定費見直し術
配偶者が先立つと年金収入が激減するため、固定費の見直しが重要とのこと
プレジデントオンライン