社会保障
『社会保障』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
2026年8月5日
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食料品の消費税を来年4月から2年間、1%に引き下げる基本方針を閣議決定
中低所得者支援と物価高対策が目的で、2029年度には所得連動型の給付制度を本格導入する予定
読売新聞オンライン
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飲食料品の消費税率を1%に引き下げ、外食離れ加速と財源確保に懸念
外食10％・テイクアウト1％となり価格差拡大で外食離れが進む懸念がある
日テレNEWS NNN
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高市首相が食料品の消費税を8%から1%に引き下げる方針を表明
1989年の導入以来初の税率引き下げで、年間約4.3兆円の減収が見込まれる
読売新聞オンライン
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自民党の古川禎久・幹事長代理「消費減税は自民党の公約ではなかった」
消費減税は選挙公約ではなく、党内でほぼ反対意見だったと古川氏は主張する
J-CASTニュース
2026年8月3日
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食料品の消費税 来年4月から1%へ
TBS NEWS DIG
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自民党が飲食料品の消費税1%引き下げ案を了承、秋の臨時国会へ
高市首相が提案した来年4月から2年間の減税案で、賛成派が多数を占めた
日テレNEWS NNN