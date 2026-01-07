大晦日の『NHK紅白歌合戦』に12年ぶりの出場を果たしたロックバンド「サカナクション」。年が明けた1月1日、ボーカル・ギターの山口一郎（45）は自身のYouTubeチャンネルで生配信を行い、当日の舞台裏を語った。サカナクションが紅白で披露したのは、『怪獣』（’25年）と『新宝島』（’15年）の2曲。いずれもバンドを代表する人気曲だが、ファンの間では山口が演奏中に行ったパフォーマンスがSNSで話題を呼んでいた。『怪獣』の演