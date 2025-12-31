第76回NHK紅白歌合戦
『第76回NHK紅白歌合戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年1月6日
2026年1月5日
2026年1月3日
2026年1月2日
2026年1月1日
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紅白歌合戦、熱愛報じられた綾瀬はるかとジェシーは同じ画面に収まらず
2024年7月に交際が報じられた2人は、同じ画面にすら映らなかったという
女性自身
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紅白歌合戦のグダグダ進行が大不評 過去司会務めた橋本環奈の対応力に脚光
番組が進むにつれて不自然な間が目立ち、10秒ほどの沈黙が流れた場面も
女性自身
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かっこよすぎた紅白の矢沢永吉、出演後はすぐに帰宅…長女が告白
矢沢が歌い終わって17分後に「もう帰ってる」とX投稿
スポニチアネックス
2025年12月31日
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有吉弘行が紅白で「一年後ポーズ」を出さず…ネットで憶測広がる
「一年後のポーズ」をするとTBSの番組でポイントが加算されるというもの
スポニチアネックス
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ちゃんみな、紅白で歌詞の一部を変更して歌う NHKの禁句だったか
「NG」の「チビすぎる」という歌詞が「小さすぎる」に変更されていたという
デイリースポーツ
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紅白歌合戦でNumber_iとKing ＆ Princeが共演「キンプリ5人集結」と話題
ネット上では、キンプリのメンバーだった5人の集結に注目が集まった
スポニチアネックス
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紅白のタイムテーブル発表 OPはミセスらのスペシャルメドレー
オープニングはミセスの「夢であいましょう」でスタート
オリコンニュース