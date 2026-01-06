スコットランドの名門セルティックは１月４日、昨夏にアルビレックス新潟から加入したDF稲村隼翔が、J１リーグのFC東京へレンタル移籍をすると発表した。23歳のDFは、ここまでわずか１試合の出場に留まっていた。現地メディアは、プレシーズンには好印象を与えたにもかかわらず、まったくチャンスを与えられなかったことに困惑しているようだ。『THE Herald』紙は「忘れられたセルティックのDFのローン移籍が決定」と見出し