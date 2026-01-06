「忘れられたDF」23歳日本人、わずか半年で名門退団に現地メディアが困惑 まさかの出場１試合「称賛されたのに…」「Bチームの方が多い」
スコットランドの名門セルティックは１月４日、昨夏にアルビレックス新潟から加入したDF稲村隼翔が、J１リーグのFC東京へレンタル移籍をすると発表した。
23歳のDFは、ここまでわずか１試合の出場に留まっていた。
現地メディアは、プレシーズンには好印象を与えたにもかかわらず、まったくチャンスを与えられなかったことに困惑しているようだ。『THE Herald』紙は「忘れられたセルティックのDFのローン移籍が決定」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「稲村はブレンダン・ロジャーズ監督の下でリビングストン戦でのパフォーマンスを称賛されたが、それ以降は暫定監督のマーティン・オニール監督の下でも、正式監督のウィルフリード・ナンシー監督（１月５日に解任）の下でも出場機会を得られなかった」
また、『THE Sun』紙も「シーズンを通してたった１回しかプレーせずに退団した」と報じた。
「彼はプレシーズン中に数分間プレーを与えられ、その後ロジャーズ監督から称賛されたが、その後すぐにレンタル移籍させられる可能性が高いとロジャーズ監督は認めた。即時のローン移籍は実現せず、代わりに彼はセルティックのトップチームよりもBチームで多く出場した」
なぜもっと出番が与えられなかったのか。不可解だと感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
23歳のDFは、ここまでわずか１試合の出場に留まっていた。
現地メディアは、プレシーズンには好印象を与えたにもかかわらず、まったくチャンスを与えられなかったことに困惑しているようだ。『THE Herald』紙は「忘れられたセルティックのDFのローン移籍が決定」と見出しを打ち、次のように伝えた。
また、『THE Sun』紙も「シーズンを通してたった１回しかプレーせずに退団した」と報じた。
「彼はプレシーズン中に数分間プレーを与えられ、その後ロジャーズ監督から称賛されたが、その後すぐにレンタル移籍させられる可能性が高いとロジャーズ監督は認めた。即時のローン移籍は実現せず、代わりに彼はセルティックのトップチームよりもBチームで多く出場した」
なぜもっと出番が与えられなかったのか。不可解だと感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」