1月1日、女優・長澤まさみが、映画監督・福永壮志氏との結婚を発表した。長澤は、所属事務所を通して《私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます》と文書で発表。《お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています》とつづり、直筆のサインを記している。お相手の福永氏は、初長編映画『リベリアの白い血』