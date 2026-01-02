1月1日、女優・長澤まさみが、映画監督・福永壮志氏との結婚を発表した。

長澤は、所属事務所を通して《私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます》と文書で発表。《お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています》とつづり、直筆のサインを記している。

お相手の福永氏は、初長編映画『リベリアの白い血』がロサンゼルス映画祭で最優秀作品賞を受賞するなど、海外の映画界で高い評価を受けてきた。エミー賞で史上最多18部門を受賞した作品『SHOGUN 将軍』でも、第7話監督を務めている。

長澤は過去に、嵐・二宮和也や俳優・伊勢谷友介らとの熱愛が話題になっているが、福永氏との交際はこれまで伝えられてこなかった。

今回、熱愛報道なしの電撃婚となり、Xでは “長澤ロス” を訴える声が続出。いっぽうで、ある “人気女優” を「最後の砦」と評し、希望を見出す人たちもいる。

《波瑠に続いて長澤まさみも結婚かぁ。あとは吉岡里帆が砦だわ》

《独身男性の夢の存在であった長澤まさみさんが既婚者の道へ行かれました。世の独身男性はこれから吉岡里帆さんに歩みを進めていく事でしょう》

《長澤まさみが結婚してもおれは吉岡里帆がまだなら俺は生きていける》

長澤の電撃婚で名前があがったのは、現在32歳の人気女優・吉岡里帆だ。吉岡も、長澤に負けず男性人気が高い。

「吉岡さんは、2016年のNHK連続テレビ小説『あさが来た』やドラマ『カルテット』（TBS系）で、かわいらしい顔立ちと幅の広い演技を見せ、注目を集めました。

2017年には日清食品・どん兵衛や資生堂などCM出演も続々決まり、ブレイク女優として知名度が急上昇。特にどん兵衛のCMシリーズ『どんぎつね』では、きつねに扮した吉岡さんの “あざとかわいい” 姿に、多くの人がノックアウトされました。

吉岡さんも、長澤さんと同じように、ここ数年は熱愛報道が出ていないんです。

最後に報道が出たのは2017年で、佐藤健さんの自宅マンションを訪れていたと『女性セブン』が報じています。互いに交際を否定してはいましたが、これが8年以上前のこと。以来、吉岡さんは仕事に邁進して活躍を続け、今年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』では、主人公・豊臣秀長の正妻・慶役を演じるなど、絶好調といった様子です。

結婚するにしても、各所に引っ張りだこな吉岡さんと支え合える人でないと、なかなか難しいでしょう」（芸能記者）

2023年に出演した『鶴瓶の家族に乾杯』（NHK）で、町の人に「結婚願望はありますか？」と質問し、相手の「焦って探すつもりはない。相手に妥協はしない」という言葉に、「そうそう、そうなの！」とうなずいていた吉岡。いまはまだ、じっくりお相手を探している最中なのだろうか。