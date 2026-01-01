ガンジス川で沐浴する女性ら＝2025年12月8日、インド東部コルカタ（ロイター＝共同）【ニューデリー共同】インド北部バラナシを流れるガンジス川で12月25日、サンタクロースの帽子をかぶった赤い水着姿の旅行者と地元住民が騒ぎになった問題で、旅行者一行の現地案内をしていた日本人男性は同31日、一行の一人が川のほとりで放尿したことが原因だったとし、謝罪するコメントを出した。男性によると、川を訪れたのは日本人ユー