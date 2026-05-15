◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝第１戦サントリー３―１大阪ブルテオン（１５日、横浜アリーナ）２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が始まり、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーが、２位で初の決勝に進んだ大阪Ｂを３―１で下して先勝し、ＣＳ連覇に王手をかけた。観衆１万２１１人を集めた横浜アリーナで躍動したサントリーの高橋藍主将は「１試合目の勝利は大きな