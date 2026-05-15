彼氏が仕事のことで落ち込んでいたら、上手に「褒め言葉」を掛けてあげると、自信回復を手助けできるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性240名に聞いたアンケートを参考に「仕事で落ち込む彼氏を前向きにさせる褒め言葉」を紹介します。【１】「がんばり屋なのは尊敬してるけど、肩の力を抜いて」と気が楽になるよう褒める「見守ってくれてるなー、と安らぎます」（20代男性）というように、彼氏が難しく考えす