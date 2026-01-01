毎年、事前抽選の当選者のみが購入できる「マクドナルドの福袋」。筆者はこれまで2024年、2025年と当選してきましたが、今年も見事当選し、なんとこれで3年連続当選となりました！今年のコラボ相手は、人気インテリアショップの「Francfranc（フランフラン）」。おしゃれで実用的なアイテムが詰まった福袋の中身を、今年も開封レビューしていきます。そして今年こそ、幻の「金のマックカード」は入っているのでしょうか……！