2026年はFrancfrancコラボ　マクドナルドの福袋、当選したので開封してみた

毎年、事前抽選の当選者のみが購入できる「マクドナルドの福袋」。筆者はこれまで2024年、2025年と当選してきましたが、今年も見事当選し、なんとこれで3年連続当選となりました！

今年のコラボ相手は、人気インテリアショップの「Francfranc（フランフラン）」。おしゃれで実用的なアイテムが詰まった福袋の中身を、今年も開封レビューしていきます。そして今年こそ、幻の「金のマックカード」は入っているのでしょうか……！？

■ 目玉はこれ！「ビッグマックスープジャー」

今年の最大の目玉といえるのが、「ビッグマックスープジャー」。マクドナルド公式Xにて「どれかひとつが商品化」のハッシュタグと共に紹介されたいくつかのアイテムのうち、2万いいねを集めた、注目のアイテムです。

その名の通り、マクドナルドの看板商品である「ビッグマック」を模したデザインになっており、コロンと丸みを帯びたフォルムがたまりません。マクドナルドとFrancfrancそれぞれのロゴがあしらわれており、ポップながらも洗練されたかわいさがあります。

容量は300ml。スープ1杯から2杯分が十分に入るサイズ感で、持ち運びに便利。ステンレス製で保温・保冷対応なので、冬の温かいスープはもちろん、夏場の冷たいデザートなど、一年中活躍してくれそうです。

■ 1.5Lペットボトルも入る「ビッグな保温・保冷バッグ」

続いては「ビッグな保温・保冷バッグ」。全3色のうちいずれか1つが入っていますが、筆者は「本体ブルー×バンドイエロー」のカラーを入手しました。

「ビッグ」の名を持つだけあり、この手のグッズにしては容量がかなり大きめ。マチが広く、1.5リットルのペットボトルも楽々入るサイズ感です。もちろん先述のスープジャーもすっぽり。

バンドの長さは肩掛けできるロングタイプ。開閉はジッパー式で、左右双方向から開け閉めできる仕様。出し入れがしやすく、ピクニックや毎日のお買い物バッグとしても重宝しそうです。

■ マクドナルド古参ファンもにっこりの「ハンドタオル」

「ハンドタオル」は全4色のうち1つが封入されます。筆者が引き当てたのは、バッグと同じく「ブルー地にイエローの縁取り」タイプ。

デザインを見ると、グリマスやハンバーグラーなど、懐かしの「マクドナルドファミリー」が描かれています。最近また注目度が上がっている彼らの再登場に、古参ファンも思わずにっこりすることでしょう。

直径26cmほどで、素材はポリエステル100%。吸水性もよさそうで、ガシガシ洗濯して使い倒せる実用的なアイテムです。

■ 元取れ確実の「商品無料券」はバーガー類が充実

そして福袋の“実質無料”感を支えるのが、総額3910円（税込）相当に及ぶ「商品無料券」。福袋自体の価格が3900円なので、これだけで元が取れてしまう計算です。内容は以下の通り。

（1）サムライマック炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ……1枚 （2）てりやきマックバーガー……1枚 （3）チキンフィレオ……1枚 （4）てりやきチキンフィレオ……1枚 （5）フィレオフィッシュ……1枚 （6）マックフライポテトMサイズ……2枚 （7）お好きな炭酸ドリンクMサイズ……1枚 （8）チキンマックナゲット5ピース……1枚 （9）チョコフラッペオレオクッキーorマックフライポテトLサイズ……1枚

昨年と比較すると、福袋の価格が300円上がった分、中身もグレードアップしている印象です。

「プレミアムローストコーヒーMサイズ」「ベーコンレタスバーガー」が廃止されましたが、代わりに「てりやきチキンフィレオ」や「フィレオフィッシュ」が追加。メインとなるバーガー類の選択肢が増え、より食事としての満足感が高いラインナップになりました。有効期限はいずれも2026年6月30日までです。

■ 例年より統一感を感じるアイテムラインナップだった

今回のラインナップを見て感じたのは、アイテムの使用シーンが見事に統一されている点です。

大容量の保冷バッグにスープジャー、そしてハンドタオル。これらはまさしく「行楽」の必需品。自宅でスープをジャーに入れ、タオルと一緒に保冷バッグへ。出先でマクドナルドに寄り、クーポンでバーガーやポテトをゲットして、そのまま公園でピクニック……なんて素敵な休日が目に浮かびます。もう少し暖かくなったら、ぜひこのセットを持ってお出掛けしたいですね。

さて、最後に恒例の運試し。10個に1個の確率で入っているという「金のマックカード（500円分）」の結果発表です。袋の底までくまなく探したところ……

今年も入っていませんでした！無念！

3年連続当選という運を使い果たしてしまったのか、金のマックカードへの道のりは険しいようです。いつか実物を手にする日を夢見て……早くも来年のチャレンジを誓った元日でした。

（山口弘剛）

