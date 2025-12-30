「きかんしゃトーマス」の映画最新作「映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島」が2026年3月27日(金)に公開される。【画像】歌うトーマスたちの場面カットや春らしいティザービジュアルを見るティザービジュアル。トーマスとニアが笑顔で並び、背景には音楽祭のステージと仲間たちの姿が■ソドー島が音楽であふれる！照明トラブルを歌の力で乗り越えろ音楽祭のステージ。機関車たちが見守る中、さまざま