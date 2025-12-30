きかんしゃトーマス最新映画はミュージカル!?歌ってOK！手拍子OK！参加型上映「いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島」2026年3月公開
「きかんしゃトーマス」の映画最新作「映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島」が2026年3月27日(金)に公開される。
■ソドー島が音楽であふれる！照明トラブルを歌の力で乗り越えろ
物語の舞台は、音楽祭の準備で盛り上がるソドー島。「トップハム・ハット卿のオペラ」や「ソルティの舟歌」、「マッコールさんの農場音楽隊」など、個性豊かな出演者たちがリハーサルに励む中、トーマスたちもワクワクが止まらない様子だ。
ところが、練習中のオペラ歌手の歌声が島中の照明を壊してしまうという、まさかのトラブルが発生！照明なしではショーができないと、みんなが困り果ててしまう。
そこで立ち上がったのが、トーマスと仲間たち。音楽祭を成功させるため、そして秘密のサプライズ・ステージを実現させるため、機関車たちが大奮闘する姿が描かれる。
■ケニア出身の新キャラクター「ニア」も登場！多様性あふれる音楽の世界へ
今回解禁されたティザービジュアルには、春らしい明るい色彩の中、トーマスと一緒に歌う女の子のタンク機関車「ニア」の姿が。ケニア出身で音楽が大好きな彼女は、物語のキーパーソンとなりそうだ。場面カットでは、トーマスたちが楽しそうに歌ったり、蒸気オルガンを運んだり、美しい音を出すクリスタルを見上げたりと、音楽にまつわるシーンが満載。
さらに、ティザー予告では音楽祭に沸き立つソドー島の様子から一転、照明トラブルに見舞われるドラマティックな展開も垣間見ることができる。果たして音楽祭は無事に開催できるのか？トーマスと仲間たちの歌声と心が一つになり、美しい大合唱へと変化していく感動のクライマックスシーンは必見！
■映画館でトーマスと一緒に大合唱しよう！
本作は「歌ってOK」「手拍子OK」という参加型の上映スタイル。10曲以上のミュージカルナンバーが登場し、トーマスと仲間たちの歌声に合わせて、子どもたちが思いっきり歌える仕組みになっている。約63分という上映時間も、未就学児の集中力を考えた絶妙な長さ。初めての映画館デビューにも、うってつけな作品といえるだろう。「歌で心と心をつなぐよ」という本作のメッセージが示すように、映画館でみんなで歌って一つになる瞬間は、きっと忘れられない思い出になるはず！
なお現在は、トーマス初のクリスマス映画「映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行」が全国公開中。こちらも合わせてチェックしてみて。
『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』
2026年3月27日(金) ヒューマントラストシネマ渋谷、全国のイオンシネマほかロードショー
原作：「汽車のえほん」ウィルバート・オードリー
【声の出演】
田中美海、越乃奏、大久保瑠美、古賀英里奈、山藤桃子、山下七海、土師亜文、竹内恵美子、武内駿輔、内野孝聡、神本綾華、細谷カズヨシ、久遠エリサ、岡本幸輔
2025年/アメリカ・カナダ/約63分/ヴィスタ/カラー/5.1ch/日本語
原題：Sodor SINGS Together
提供：ソニー・クリエイティブプロダクツ
配給：東京テアトル
配給協力：イオンエンターテイメント
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
