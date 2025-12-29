クリスマスと新年を迎える前に、新しいレストモッドやハイパーカーが次々と発表されることが、すっかり定着したようだ。2025年も例外ではなかった。”新車シーズン”を避けるのが恒例になり、レストモッドなどニッチなモデルの発表が相次いだ。【画像】ロータス・エスプリS1のリマスターバージョン、アンコールS1ほか、話題になったニッチなニューモデル（写真7点）なかでもインパクトと話題で抜きん出ていたのがアンコールS1だ。