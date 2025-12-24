全国604店舗を展開する「ローソンストア100」は、2026年1月1日0時から、「クーポンチラシ入り福袋」（税込1,620円）を数量限定で販売する。1人1点限りで、なくなり次第終了となる。福袋には、菓子5品と即席麺2品に加え、1月5日以降に利用できる総額1,500円相当のクーポンチラシを封入している。ローソンストア100「クーポンチラシ入り福袋」ローソンストア100「クーポンチラシ入り福袋」■ クーポンは全30枚、日常使いしやすい内容