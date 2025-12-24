【1月1日発売】ローソンストア100の福袋はクーポンだけで1500円分、菓子・即席麺入りで税込1620円

全国604店舗を展開する「ローソンストア100」は、2026年1月1日0時から、「クーポンチラシ入り福袋」（税込1,620円）を数量限定で販売する。1人1点限りで、なくなり次第終了となる。

福袋には、菓子5品と即席麺2品に加え、1月5日以降に利用できる総額1,500円相当のクーポンチラシを封入している。

ローソンストア100「クーポンチラシ入り福袋」

ローソンストア100「クーポンチラシ入り福袋」

■ クーポンは全30枚、日常使いしやすい内容

封入されるクーポンは全30枚。内容は「指定農場のたまご（6個入）無料券」「対象の牛乳いずれか30円引き」「with DONUT各種 無料券」「対象のオリジナルケーキ各種50円引き」「デザート各種30円引き」など、日常使いしやすいラインアップとなっている。

クーポンの利用期間は、2026年1月5日から1月27日23時59分まで。1回の会計で複数枚の利用が可能だが、商品1点につき使用できるのは1枚までとなる。セルフレジでは利用できず、他のクーポンとの併用も不可。

「クーポンチラシ入り福袋」クーポンチラシ

■ 年始のお買い得商品や生活応援セールも実施

1月1日からは、福袋に加えて「大容量タイプのお菓子」や「家族やシェア需要を意識した商品」など、年始に選びやすいお買い得商品を展開する。

大容量タイプのお菓子

さらに1月5日からは、物価高が続く中での暮らしを応援する「生活応援セール」を実施予定。初売りセールで配布されるクーポンチラシも、この期間中に利用できる。

品揃えはエリアや店舗によって異なる。また、店舗によって仕様が異なる場合がある。なお、今回の福袋および関連企画は「ローソンストア100」限定で、「ローソン」「ナチュラルローソン」では取り扱わない。