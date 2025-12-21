巨人に新加入した板東湧梧投手が２３日、プロ７年間で対戦した中で最も衝撃を受けた打者を明かした。都内で開催されたトークショーにソフトバンク時代の同僚で同学年の西武・高橋礼投手と参加。「僕は吉田正尚さん」とレッドソックス・吉田の名を挙げた。そのワンシーンは、リリーフでプロ初登板した１９年７月１４日の敵地・オリックス戦。「僕のこん身のインコースまっすぐ、ビタビタ（のコース）に投げたんですけど、いとも