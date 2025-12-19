ポプラ社は１９日、ドジャースの大谷翔平投手の愛犬・デコピンの活躍を描いた絵本「デコピンのとくべつないちにち」を来年２月に全国の主要書店およびオンライン書店にて発売することを決定したと発表した。大谷がマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の物語。開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてきてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けようと奮闘する愛犬・デコピンの姿を温かい眼差しで描