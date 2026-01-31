ポプラ社が絵本の中面ページ公開ポプラ社は30日、公式Xを更新し、2月20日発売の絵本「デコピンのとくべつないちにち」の中面ページの一部を初公開した。ドジャース・大谷翔平投手が愛犬デコピンの活躍を描いた心温まる物語。開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてきてしまった「ラッキーボール」を球場まで届けようと、デコピンが奮闘する。大谷がマイケル・ブランク氏と共同著者となり、書き下ろした初の物語作品となっている。