ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が2026年1月1日、自身のインスタグラム（＠shoheiohtani）で、愛犬デコピンをあしらった年賀状風メッセージで新年のあいさつをつづった。デコピンの住まいは「D県D市D町犬小屋前」年賀状風メッセージでは「Happy New Year！ 2026」と大きく書かれ、「今年もよろしくお願いします」とあいさつし、今年の干支の「午」の文字、「令和8年元旦」と添えられている。また、昨年（25年）につづ