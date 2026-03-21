侍ジャパンの中心としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での激闘を終え、ロサンゼルス・ドジャースに戻った大谷翔平（31）。日本時間3月27日の開幕戦に向け、コンディションを整えている。スポーツ紙記者が語る。【写真を見る】真美子さんが深夜に撮影したとみられる「思い出の東京タワー写真」。時間差で大谷のインスタにアップされた「大谷選手は3月19日のオープン戦で"シーズン初登板"となる先発を果たし、その投