ドジャースでワールドシリーズ連覇を達成し、2026年3月にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での連覇を狙う大谷翔平。そんな二刀流のスターが、日本の子どもたちに新たな笑顔を届けるようだ。【写真】娘も同席?「デコピンコーデ」が可愛すぎる大谷夫妻の“家族ショット”『デコピンのとくべつないちにち』発売決定2025年12月19日、株式会社ポプラ社は、大谷の愛犬・デコピンの活躍を描いた絵本『デコピンのとくべつ