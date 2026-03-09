ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、2026年3月9日にインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬・デコピンの近影を公開した。「パワプロくん」のぬいぐるみがボロボロになったことも大谷選手のストーリーズでは、まず両目がくり抜かれてしまった、くまのぬいぐるみの写真を公開。続けて、そのくまのぬいぐるみと、鼻がもぎ取られてしまった別のくまのぬいぐるみ、そしてデコピンが映った写真を公開した。ぬいぐるみはデコピ