米ハリウッドで開かれた第97回アカデミー賞の発表・授賞式＝3月（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米映画芸術科学アカデミーは17日、主催するアカデミー賞の授賞式や関連行事を2029年から33年まで動画投稿サイト「ユーチューブ」で独占配信することが決まったと発表した。米映画界最大の祭典であるアカデミー賞授賞式は長年、テレビで生中継されてきた。アカデミーは声明で「アカデミーの活動を世界中の幅広い人々に届けること