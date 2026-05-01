5月29日21時放送の日本テレビ系『金曜ロードショー』にて、ディズニー人気作『ピーター・パン』『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』『ラプンツェルのウェディング』を、3本立てで放送することが発表された。【写真】さあ“ネバーランド”へ！『ピーター・パン』場面写真ギャラリー『ピーター・パン』（1953）は、大人にならなくてもいい夢の島ネバーランドを舞台に、自由に空を飛ぶ永遠の少年ピーター・パンがウェンディ