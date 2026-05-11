2018年に放送された、女優・石原さとみが主演を務めた人気ドラマ『アンナチュラル』（TBS系）。韓国リメイク版のキャスティングをめぐる報道に、注目が集まっている。同作は、石原さとみ演じる法医学者・ミコトが、不自然な死の裏側にある“本当の死因”を解明していくドラマ。練り上げられたストーリー、井浦新・市川実日子といった実力派俳優たちの出演、そして米津玄師が歌う主題歌『Lemon』のメガヒットもあり、名作ドラマ