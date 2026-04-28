ニコラス・ケイジがテレビシリーズ初主演を務めるPrime Original『スパイダー・ノワール』が、5月27日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定。あわせて日本版本予告、キービジュアル、場面写真25点が解禁された。【動画】『スパイダー・ノワール』本予告映像本作は、マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作とした実写ドラマシリーズ。1930年代のニューヨークを舞台に、不運に見舞われたベテラン私立探偵