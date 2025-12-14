福岡で2日間にわたって開催された2025年世界ブレイキン選手権大会が12月13日に終了しました。女子では、中国の郭朴選手（17歳）が日本選手3人に連続で勝ちました。特に決勝では、郭選手が日本のベテラン福島あゆみ選手（42歳）を3-0で圧倒し、ブレイキンで中国初の世界選手権金メダルを獲得しました。2008年に山東省臨沂市で生まれた郭選手は、中国のブレイキンの新たなスターで、子どもの頃に電子オルガンと歌を学びましたが、7歳